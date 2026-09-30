La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre los hechos registrados en Tlajomulco, Jalisco, donde un enfrentamiento entre la autoridad y civiles armados dejó un abatido.

Al respecto, la dependencia explicó que los hechos ocurrieron cuando agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR, con el apoyo de la comisaría de Tlajomulco de Zúñiga, cumplían una orden de aprehensión.

Durante el intercambio de balas, un agente resultó herido y el objetivo del operativo, acusado de delitos contra la salud y la posible comisión del delito de violación, murió a causa de las heridas.

Un agente resultó herido tras enfrentamiento en Tlajomulco; está fuera de peligro

Durante el operativo con fines de detención, civiles armados de Tlajomulco empezaron a disparar contra las autoridades, lo que provocó un intercambio de balas hasta que fueron finalmente repelidos.

Como resultado de la agresión, un agente de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, asignado en el estado, resultó herido y se encuentra fuera de peligro.

En tanto, el objetivo de la orden de aprehensión fue abatido, luego de las detonaciones de arma de fuego en contra del personal adscrito a las Fiscalías Federales en Jalisco y en Nayarit.

FGR informa sobre enfrentamiento en Tlajomulco que dejó un abatido (Especial)

Abatido en Tlajomulco era buscado por delitos contra la salud y violación

En su comunicado, la FGR explicó que la orden de aprehensión fue girada por la posible comisión de delitos contra la salud en Jalisco, mientras que en Nayarit era buscado por la posible comisión del delito de violación.

Además, se informó que otro de los posibles agresores se dio a la fuga y posteriormente fue detenido en posible posesión de un arma de fuego por la Policía Municipal de Tlajomulco.