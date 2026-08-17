La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) inició oficialmente la cuenta regresiva para Expo Transporte ANPACT 2027, encuentro del sector en América que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre de 2027 en Expo Guadalajara.

Con este anuncio, la organización busca consolidar una plataforma de negocios, tecnología y diálogo sobre la agenda pública que permita superar los récords históricos de asistencia y participación comercial alcanzados en ediciones anteriores.

Para el presidente ejecutivo de ANPACT, Rogelio Arzate, esta edición representa una oportunidad estratégica para elevar la competitividad de México en el mercado internacional y destacar la capacidad manufacturera del país.

La relevancia de la industria de vehículos pesados para la economía mexicana se refleja en que actualmente está integrada por 15 marcas, 14 armadoras, 12 plantas de manufactura de vehículos y una planta de motores.

Dicha infraestructura industrial mantiene vínculos directos con 152 de las 263 ramas productivas del país, convirtiéndose en un pilar para las exportaciones, el traslado de mercancías y el transporte de pasajeros.

Expo Transporte ANPACT 2027. (cortesía)

Expo Transporte ANPACT 2027 espera más de 70 mil visitantes

Expo Transporte ANPACT 2027 proyecta recibir a más de 70 mil visitantes, congregar a más de 660 marcas expositoras y contar con participantes internacionales provenientes de 35 países, además de la presencia de profesionales de las 32 entidades de la República Mexicana. Estas cifras reafirman el atractivo global del evento y su posición como un espacio para conectar la oferta y la demanda a gran escala dentro del continente americano.

La exposición integra a fabricantes, proveedores, transportistas y operadores logísticos, con el objetivo de impulsar la economía nacional mediante la vinculación de toda la cadena de valor.

Expo Transporte ANPACT 2027 se estructurará como un foro para definir la agenda estratégica y los asuntos prioritarios del autotransporte. Mediante actividades especializadas, el evento facilitará la vinculación y el debate en torno a temas como el financiamiento, la renovación de flotas, la infraestructura carretera y la competitividad de las cadenas de suministro en América del Norte.

Con ello, ANPACT busca consolidar una visión de largo plazo para el sector y fortalecer la competitividad de México en el mercado internacional.