La contienda electoral inició con las precampañas en 9 entidades y, de acuerdo con la encuesta de la consultora De las Heras, en las elecciones Jalisco 2024 Morena podría dar la sorpresa.

En medio de la definición de los candidatos a gobernadores, De las Heras Demotecnia midió a los posibles contendientes de Jalisco.

De las Heras evaluó a los posibles contendientes de los partidos que buscan obtener la gubernatura.

Esta es la razón por la que Morena podría dar la sorpresa en elecciones Jalisco 2024

De acuerdo con la medición que se realizó del 17 al 20 de noviembre, donde se entrevistaron a mil personas mayores de 18 años con credencial de elector, el nivel de conocimiento es:

Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano: 64%; calificación cuantitativa del 6.9

Claudia Delgadillo de coalición de Morena: 29%; calificación cuantitativa del 6.2

Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano; 23%; calificación cuantitativa del 6.1

Diana González Martínez de coalición PAN, PRI, PRD: 7%; calificación cuantitativa del 5.9

Laura Haro Ramírez de coalición PAN, PRI, PRD: 8%: calificación cuantitativa del 5.6

Esto quiere decir que la precandidata de Morena, Claudia Delgadillo, va 0.7 puntos por debajo del aspirante mejor posicionado en conocimiento, Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, partido en el poder en Jalisco.

Por otra parte, Claudia Delgadillo de Morena, obtuvo el 56% de la opinión positiva y 13% negativa; mientras que Pablo Lemus tiene el 67% y 12% respectivamente.

Elecciones Jalisco 2024 (De las Heras / X)

Elecciones Jalisco 2024: Morena a la cabeza como partido según encuestas de De las Heras

Por otra parte, la encuesta de De las Heras mostró que la muestra que se consultó tiene preferencia por Morena en las elecciones Jalisco 2024, independientemente del candidato.

A la pregunta “¿por cuál partido votaría para gobernador?” los resultados fueron:

Morena: 34%

Movimiento Ciudadano: 22%

PRI: 10%

PAN: 8%

PRD: 1%

PT: 1%

PVEM: 2%

Futuro: 2%

Hagamos: 1%

Mientras que el 11% no sabe; el 7% no quiere votar por ninguno y el 1% no quiso decir porque el voto es secreto.

Asimismo, el 34% de los encuestados dijeron identificarse con Morena; mientras que el 14% lo hace con Movimiento Ciudadano.

En cuanto a intención de voto, a la pregunta de si las elecciones Jalisco 2024 fueran hoy, los resultados fueron:

38% por Claudia Delgadillo de Morena

33% por Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano

19% por Diana González Martínez del PAN, PRI y PRD