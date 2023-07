Madres buscadoras de Jalisco negaron que el atentado de la noche del martes 11 de julio en el que fallecieron 6 elementos de seguridad en la explosión de Tlajomulco, sea su culpa.

Esto después de que Enrique Alfaro las responsabilizara e indicara que una llamada anónima a una ciudadana participante de los colectivos de las Madres buscadoras sobre la presencia de restos humanos fue el detonante de la explosión.

De acuerdo con el gobernador, dicha llamada buscaba la presencia de los policías municipales e integrantes de la Fiscalía de Jalisco para atacarlos, ya que la madre buscadora informó a las autoridades quienes acudieron al lugar de la explosión en Tlajomulco.

Tlajomulco explosión: Madres buscadoras de Jalisco niegan que atentado sea su culpa

Mediante una publicación en su perfil de Facebook y un comunicado compartido en redes sociales, las Madres buscadoras de Jalisco negaron que la explosión de Tlajomulco sea su culpa, tal como responsabilizó Enrique Alfaro.

En la publicación se lee que niegan rotundamente la versión que dio el gobernador Enrique Alfaro, declarando que las Madres buscadoras no salen a campo por la noche, además de que en ningún momento alguna de sus integrantes recibió alguna llamada.

Negó también que estén implicadas en la realización del atentado o en la explosión en Tlajomulco , el cual lamentan, tal como afirman en el comunicado que circula en redes sociales.

Señalaron incluso que esta estrategia tiene el fin de amedrentar el trabajo que las Madres buscadoras hacen con recursos propios y el cual, indican, deberían realizar las autoridades.

También respondieron a la suspensión de las búsquedas y el retiro de apoyo por parte de las autoridades, quienes indicaron que era para seguridad de las Madres buscadoras de Jalisco principalmente, por lo que pidieron que en lugar de prohibirlo, las protejan.

Integrante de las Madres buscadoras Indira Navarro declaró en entrevista que se sienten indignadas y que es una contradicción responsabilizarlas por un trabajo que en realidad debe realizar el gobierno de Jalisco.

Señaló también que pese a las declaraciones de Enrique Alfaro, no presentó ninguna prueba, por lo que sus acusaciones parecen una intimidación hacia el trabajo de las Madres buscadoras de Jalisco .

Sentenció que las Madres buscadoras continuarán con su trabajo, ya que en ningún momento anterior recibieron ayuda del gobierno de Enrique Alfaro, por lo que la suspensión no hace ninguna diferencia.

Madres buscadoras de Jalisco niegan responsabilidad en la explosión en Tlajomulco (Madres buscadoras de Jalisco)

Cecilia Flores, integrante de Madres buscadoras de Sonora pide a Enrique Alfaro no estorbar en las búsquedas en Jalisco

Mediante un vídeo que compartió en su cuenta de Twitter, Cecilia Flores de Madres buscadoras de Sonora, pidió a Enrique Alfaro no estorbar en las búsquedas que realiza el grupo de Jalisco.

También sentenció que las Madres buscadoras de Sonora no están de acuerdo con las declaraciones del gobernador, responsabilizando al colectivo y suspendiendo sus actividades.

Recalcó que Enrique Alfaro no puede entender el problema ni la magnitud del dolor que viven las Madres buscadoras, ya que no tiene a nadie desaparecido.

Sentenció que “quien no mantiene, no detiene”, por lo que apoyó que las Madres buscadoras de Jalisco no detengan su trabajo, ya que Enrique Alfaro “nunca las ha apoyado”, pidiéndole al gobernador que si no va ayudar, no estorbe.