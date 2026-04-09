Gracias a las estrategias impulsadas por la gobernadora Tere Jiménez, Aguascalientes se ubica entre los 10 estados del país con mejor nivel de inglés, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con base en el English Proficiency Index 2024 (EF EPI).

Estos resultados se han dado gracias a una estrategia que desde educación primaria integra acciones para formar estudiantes con capacidades adecuadas a las necesidades globales. De acuerdo con el IMCO, el dominio del inglés es clave para atraer inversiones y fortalecer la competitividad del estado.

Educación bilingüe en Aguascalientes beneficia a más de 130 mil estudiantes

El gobierno de Aguascalientes se ha centrado en impulsar la estrategia “El Gigante Bilingüe”, con la cual el estado pasó del 30% de cobertura de primarias públicas con enseñanza del inglés al 96% y al 100% en nivel secundaria.

Aguascalientes destaca por su estrategia educativa bilingüe y multilingüe (cortesía)

Es decir, en la administración de Tere Jiménez, 132 mil 574 alumnas y alumnos de escuelas primarias cuentan con clases de inglés, lo que representa un crecimiento en el acceso a una educación integral.

De igual manera, Aguascalientes ha impulsado la formación multilingüe, donde 3 mil 600 estudiantes se encuentran cursando francés y 570 el japonés, lo que fortalece el desarrollo de las y los alumnos.

Aguascalientes destaca por su estrategia educativa bilingüe y multilingüe (cortesía)

Por otra parte, se han creado 10 Centros de Idiomas, donde se garantiza el acceso gratuito a la formación de idiomas. Actualmente, cuenta con una capacidad para 2 mil lugares a través de 101 grupos activos en varios municipios del estado, ofreciendo clases de inglés, alemán, francés, italiano, chino mandarín, coreano y japonés.

Con estos resultados, el gobierno de Aguascalientes reafirma su compromiso de impulsar una estrategia que fortalezca la educación bilingüe y multilingüe, generando mayores oportunidades para las y los estudiantes, con el objetivo de que cuenten con competencias adecuadas a la demanda actual laboral a nivel mundial.