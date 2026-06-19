Personal médico del Hospital General de Zona No.283 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Atlacomulco, Estado de México, concretó exitosamente la segunda procuración multiorgánica realizada en la unidad durante 2026.

El donador fue un hombre de 19 años con diagnóstico de muerte encefálica secundaria a traumatismo craneoencefálico severo. Tras recibir información sobre su estado de salud, sus familiares autorizaron la donación de órganos y tejidos.

Durante el procedimiento, personal del Hospital General de Zona No. 252 del IMSS obtuvo ambos riñones, córneas y corazón, los cuales fueron trasladados a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza.

Asimismo, el hígado fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, perteneciente a la Secretaría de Salud, para continuar con el proceso de trasplante.

Procuración multiorgánica permitió obtener riñones, córneas, corazón e hígado para beneficiar a pacientes en espera de un trasplante. (cortesía )

IMSS Estado de México Poniente impulsa la donación de órganos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Poniente destacó que la donación de órganos representa un acto altruista y solidario que brinda esperanza a pacientes en espera de un trasplante y contribuye a salvar vidas.

Las personas interesadas en ser donadoras pueden registrar su decisión a través del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) o en el portal institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por lo tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, puntualizó que en lo que va de 2026, Hospital General de Zona No. 252 del IMSS ha concretado siete procuraciones, de las cuales dos han sido multiorgánicas y cinco de tejidos.