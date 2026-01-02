Roberto ‘N’, alias ‘El Taquero’, fue detenido por su presunta participación en el asesinato del líder autodefensa Hipólito Mora, ejecutado el 29 de junio de 2023 en Michoacán.

De acuerdo con los reportes oficiales, la detención de ‘El Taquero’ fue efectuada por la policía municipal de Morelia en la colonia San Pascual, luego de una intensa persecución en la región.

Además de su participación en el ataque contra Hipólito Mora, las autoridades también acusan a El Betillo o El Taquero de haber participado en los delitos de:

Homicidio

Robo calificado

Tentativa de homicidio

Roberto N, alias ‘El Taquero’, era buscado por la Fiscalía de Michoacán

Desde hace meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ofrecía una recompensa de cien mil pesos por el ahora detenido, acusado de haber participado en el asesinato de Hipólito Mora.

Roberto ‘N’, alias ‘El Taquero’, (Redes sociales)

Las autoridades informaron que la detención se produjo luego de que un vehículo se negara a detenerse para una revisión, lo que desencadenó una persecución que culminó con la captura de:

Fernando Javier “C”

José Ernesto “R”

Roberto “N”, alias “El Taquero”

Con su revisión y posterior detención, les fueron aseguradas armas largas, municiones y equipo táctico con los logos impresos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por lo anterior, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para definir su situación jurídica, donde Roberto “N” deberá responder por el asesinato de Hipólito Mora.