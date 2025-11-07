Como parte de las estrategias de desarrollo del gobernador Julio Menchaca Salazar, el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, inauguró el Laboratorio de Impulso de Alta Tensión de Arteche, empresa española líder en soluciones tecnológicas para el sector energético.

Este proyecto contó con una inversión de 121 millones de pesos, con el objetivo de ampliar las capacidades de pruebas de alta tensión y fortalecer la competitividad del sector energético a nivel Latinoamérica.

Hidalgo se posiciona como referente en innovación tecnológica

Durante la inauguración se explicó que este laboratorio permitirá la creación de empleos especializados, fomentará la transparencia tecnológica y abrirá espacios de colaboración entre instituciones académicas y centros de investigación.

Hidalgo se posiciona como referente en innovación tecnológica y excelencia industrial (Cortesía)

Carlos Henkel señaló que este laboratorio es parte del próximo anuncio de inversiones estratégicas en Hidalgo, impulsadas por el gobernador. Asimismo, señaló que los planes de expansión de Arteche contemplan una inversión de 377 mdp.

“En esta administración, encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, apostamos por un modelo de crecimiento económico basado en el conocimiento, la innovación y el bienestar de las y los hidalguenses” Carlos Henkel, secretario de Desarrollo Económico

Por su parte, Sebastián Endraos, director general de Arteche Norteamérica, destacó que Tepeji del Río se convertirá en un hub tecnológico que impulsará el desarrollo local.

Mientras que Diana León Cuadra, titular del Sector de Energía de la Secretaría de Economía federal, hizo la entrega de un certificado de “Hecho en México” a la empresa española, reconociendo su compromiso con la calidad, responsabilidad e innovación.

Finalmente, la directora general de Arteche, Luis María Pérez Cuadrado, destacó que este logro representa un compromiso con la excelencia, el desarrollo económico y el valor del talento mexicano.