El Consejo de la Judicatura Federal ( CJF ) abrió una investigación contra de Edgar Manuel Bonilla Angel, ex titular del IFECOM y del síndico José Gerardo Badín Cherit por corrupción, impunidad e irregularidades en el concurso mercantil 45/2017-III, conocido como el fraude de ALTA Grupo, en contra de personas de la tercera edad.

Efectivamente hace días con oficio oficial CJF/UGIRA-E/MT6/468/2025 del 10 de junio 2025, se abrió la investigación contra los posibles defraudadores del caso, por defensa de los accionistas de Alta Grupo y de sus empresas: Automatización de Servicios Productivos, S.A. de C.V. y Genera Destino S.A.A.P.I. SOFOM, ENR.

Los afectados del fraude, exigen justicia, no privilegios, únicamente quieren recuperar lo que con tanto esfuerzo construyeron y consideran que con esta investigación dan un gran paso hacia la justicia , evidenciando los malos manejos que se han dado desde 2015. Son más de 2,000 personas defraudadas, en su mayoría adultos mayores (65%) que fueron víctimas de un desfalco superior a $7,500 millones de pesos.

Los afectados pidieron al Consejo de la Judicatura investigar a la jueza del concurso mercantil María Concepción Elisa Martín Argumosa, porque contravino la propia norma ya que no sancionó al síndico como ella misma lo había advertido, permitió que se ocultara la contabilidad, permitió que el síndico no investigara el destino de los recursos, no considero la ley que protege a los adultos mayores.