El Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, Ricardo Salinas Méndez, informó que existe un proyecto para rehabilitar y reabrir Mágico Mundo Marino, uno de los espacios emblemáticos de la zona tradicional de Acapulco.

El Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas señaló que actualmente se mantienen conversaciones con posibles inversionistas interesados en participar en la recuperación del inmueble, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para que vuelva a abrir sus puertas a visitantes y familias acapulqueñas.

Explicó que esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos que impulsan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, para fortalecer la recuperación y transformación turística de Acapulco, en coordinación con el nuevo Fonatur, encabezado por Sebastián Ramírez Mendoza.

Mágico Mundo Marino será rehabilitado y reabierto (cortesía)

Buscan ampliar la oferta turística de Acapulco

El Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas, Ricardo Salinas destacó que recuperar Mágico Mundo Marino permitiría ampliar la oferta turística y recreativa de la zona tradicional, además de contribuir a la reactivación económica y generar nuevas oportunidades para prestadores de servicios, comerciantes y familias que dependen de la actividad turística.

La propuesta busca que este espacio, que durante años formó parte de la identidad turística del puerto, pueda iniciar una nueva etapa y convertirse nuevamente en un punto de encuentro para habitantes y visitantes.

La recuperación de Mágico Mundo Marino representa la oportunidad de devolverle a las familias un espacio emblemático y, al mismo tiempo, seguir fortaleciendo la oferta turística y la economía de Acapulco. Ricardo Salinas Méndez, Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero

La rehabilitación de espacios históricos y turísticos forma parte de una visión más amplia para fortalecer el Acapulco tradicional, recuperar su dinamismo económico y consolidar nuevos atractivos que acompañen el proceso de transformación del puerto.