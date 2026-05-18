Ante la llegada de motociclistas a Acapulco, autoridades de Guerrero realizaron un operativo especial de seguridad, prevención y atención vial del 14 al 17 de mayo, con el objetivo de cumplir los acuerdos establecidos durante la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz.

De acuerdo con cifras estatales, se logró una reducción del 70% en la afluencia de motociclistas en comparación con años anteriores; además, se tuvo un saldo blanco, en contraste con 8 personas fallecidas en el 2025.

Acapulco registra revisión a más de mil 600 motociclistas en accesos carreteros

Durante el operativo se registró el ingreso de más de mil 200 motociclistas y 3 mil asistentes, manteniendo una presencia constante en casetas, accesos carreteros, avenidas principales y zonas turísticas. En estas acciones participaron elementos de:

Ejército Mexicano

Secretaría de Marina

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Secretaría de Turismo

Fiscalía General del Estado

Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco

CAPUFE

Ángeles Verdes

Cruz Roja Mexicana

El operativo en Acapulco dejó saldo blanco tras la llegada de motociclistas (cortesía)

Además, se señaló que mil 613 motocicletas y mil 943 personas fueron revisadas en diferentes accesos, donde se realizaron más de 331 infracciones y 341 amonestaciones por incumplir con el reglamento de tránsito y no cumplir con las medidas de seguridad.

Por otra parte, se detalló que 85 motocicletas fueron aseguradas y 8 personas detenidas por faltas administrativas como la alteración al orden público y conducción imprudente. De igual manera, una persona fue detenida por conducir una motocicleta con reporte de robo y se aseguró una moto en la caseta de Palo Blanco, la cual también tenía reporte de robo.

El operativo en Acapulco dejó saldo blanco tras la llegada de motociclistas (cortesía)

Asimismo, 521 personas recibieron atención ciudadana a través de los módulos instalados en Asta Blanca, Palo Blanco y La Venta. Además, durante los días de operativo se atendieron accidentes de tránsito y conductas de riesgo.

Finalmente, se dio a conocer que Acapulco logró el 80% de ocupación hotelera durante este fin de semana, manteniendo el orden público y un ambiente de seguridad.