Víctor, el hijo de Domingo Atanacio Quirino, campesino que fue secuestrado en El Balcón, Guerrero, publicó un nuevo video en el que pide ayuda a Donald Trump a 55 días de su desaparición.

Domingo Atanacio Quirino es el único campesino de El Balcón que no ha sido liberado por la Familia Michoacana.

Por ello, en su tercer video en el que pide por la liberación de Domingo Atanacio Quirino, el menor pidió a las autoridades de Estados Unidos intervenir, ya que en México habrían parado su búsqueda.

Hijo de Domingo Atanacio Quirino, campesino secuestrado en El Balcón, pide ayuda a Donald Trump

En un nuevo video compartido en últimas horas, Víctor, el hijo de Domingo Atanacio Quirino, dio a conocer que siguen sin localizar a quien es uno de los campesinos secuestrados en El Balcón, el único que tras 55 días no ha sido liberado.

Pidió a Donald Trump y las autoridades de Estados Unidos que los apoyen en la búsqueda de Domingo Atanacio Quirino, ya que las autoridades estatales habrían detenido los operativos para dar con su paradero hace unos días.

El hijo de Domingo Atanacio Quirino también solicitó al grupo criminal que suelten al campesino de El Balcón, bajo la promesa de acudir a buscarlo a donde sea que lo encuentren.

Ya que existe la posibilidad de que Domingo Atanacio Quirino esté grave, por lo que pidió a la Familia Michoacana que, cualquiera que sea su estado, lo suelten.

Domingo Atanacio Quirino (Especial)

Este es el tercer video que comparte el hijo de Domingo Atanacio Quirino para toda Tierra Caliente, con la intención de que el campesino de El Balcón sea liberado y regrese a su casa.

Sólo hace quince días, la comunidad de El Balcón protestó para que se de con el paradero de Domingo Atanacio Quirino, ya que es un campesino que se dedica al cuidado de los bosques.