Las autoridades del municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, informaron que hay 18 personas personas secuestradas en la región, entre ellas, cuatro mujeres y un menor de edad.

De acuerdo con los comisarios de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, el secuestro fue llevado a cabo por integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana.

Los habitantes de la región de Tierra Caliente en el estado de Guerrero indicaron que los hechos ocurrieron en las localidades de San Bartolo, Barranca de Velázquez y Coronilla.

Cabe destacar que en marzo de 2023, 40 pueblos de San Miguel Totolapan se levantaron en armas contra La Familia Michoacana, tras una asamblea entre autoridades y pobladores de la región.

En ese sentido, los comisarios pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

En relación al secuestro de 18 personas en San Miguel Totolapan, Guerrero, un integrante del grupo de autodefensa Pueblos Unidos por la Paz, denunció dos casos más de en ese sentido.

El integrante de las autodefensas de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo indicó que en octubre de 2023 secuestraron a un hombre y a un niño en Coronillas, así como a dos pobladores de San Bartolo.

Por otro lado, explicó que los ataques de La Familia Michoacana con drones artillados han generado desplazamientos forzados en distintas localidades del municipio de San Miguel Totolapan.

De acuerdo con un testimonio que recuperó La Jornada, un grupo de comuneros advirtió manifestaciones en caso de que el Gobierno Federal no intervenga:

Los ataques de La Familia Michoacana en San Miguel Totolapan iniciaron en diciembre de 2022, cuando un comando armado mató a siete personas, entre ellas, un menor de edad de 11 años.

En marzo de 2023, 40 pueblos de San Miguel Totolapan se levantaron en armas contra La Familia Michoacana, luego de reclamar la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

De acuerdo con El Sur de Acapulco, se llevó a cabo una asamblea en la que participaron 40 comisarios y 200 pobladores de los ejidos de Linda Vista, Coronillas y la Ciénega de Puerto Alegre.

Uno de los comisarios presente en la asamblea dijo que los pobladores no quieren la intervención de la Policía Estatal, ya que son ellos quienes “están ayudando” al grupo delincuencial en la zona.

El Sur de Acapulco recuperó la siguiente declaración de un comisario de la comunidad de Lindavista:

“Vamos a defender a nuestras familias, a nuestras cosechas, a nuestro ganado, y vamos a responder, al presidente (Andrés Manuel López) Obrador le decimos que votamos por él y lo defendemos, no tenemos nada contra él, pero también que responda por nosotros, ya le mandamos hartos oficios a la gobernadora y nada más no nos hace caso, entonces no nos queda más que defendernos”

Comisario de San Miguel Totolapan