De acuerdo con la Mesa para la Paz y el Desarrollo del estado de Guerrero en una tarjeta informativa aseguran que ‘El Fresa’ y La Familia Michoacana perpetraron la masacre de San Miguel Totolapan.

Dónde, el pasado miércoles 5 de octubre mataron a Conrado Mendoza, alcalde de San Miguel Totolapan, y su padre, el exalcalde Juan Mendoza Acosta.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE) Guerrero, al menos 20 personas murieron en un ataque que presuntamente habría perpetrado el grupo criminal “Los Tequileros” y quienes también dispararon al palacio municipal.

Aunque tan sólo horas más tarde después de esta masacre, apareció un video de “Los Tequileros”, quienes se adjudicaban este ataque.

Pero, además de esta masacre, también dijeron ser responsables del asesinato del director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, Nazario Domínguez, ocurrido dos días antes del ataque.

En este video del grupo criminal de “Los Tequileros”, retaron al jefe de sicarios de la Familia Michoacana, identificado como el “Comandante Colima”.

Así va la cronología de hechos de la masacre de San Miguel Totolapan tras las declaraciones de El Fresa, líder de la Familia Michoacana:

No obstante, en otro video que apareció también en redes sociales, José Alfredo Hurtado Oloscoaga, alias ‘El Fresa’, líder regional del cártel de La familia Michoacana, explicó su propia versión del ataque.

En el que indica que “Los Tequileros” iban por él y uno de sus colaboradores, identificado como “Comandante Colima”.

Por una reunión que tuvo con Conrado Mendoza Almeda, alcalde del municipio de San Miguel Totolapan, pero logró salir ileso de ese ataque porque viajó en una camioneta blindada.

Según explica ‘El Fresa’, “Los Tequileros” lograron seguirlo hasta Valle Luz, pero estos fueron emboscados y asesinados por integrantes de la Familia Michoacana, en defensa de su líder.

También ‘El Fresa’, indicó que el cabecilla de “Los Tequileros” es Saúl Beltrán Orozoco, ex diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex edil, incluso lo retó a los líderes criminales a asesinarlo, pero afirmó que no tienen el valor para hacerlo.

Los Tequileros no serían los responsables del ataque en San Miguel Totolapan, sino ‘El Fresa’

Según la tarjeta informativa se tiene conocimiento de que el líder regional del cártel de La Familia Michoacana, José Alfredo Hurtado Oloscoaga, alias ‘El Fresa’, convocó a una reunión a Conrado Mendoza Almeda, alcalde del municipio de San Miguel Totolapan.

En la reunión también estaban presentes sus colaboradores más cercanos, a quienes posteriormente asesinó, por lo que la versión que compartió en un video en redes sociales, sería falsa.

Porque se detalla en la tarjeta informativa que “al llegar al domicilio de la reunión, ‘El Fresa’ y sus sicarios desarmaron a la gente del presidente municipal y los ejecutaron”.

Después la gente de ‘El Fresa’ huyó disparando por las calles y domicilios particulares , mientras otro grupo de sicarios baleó la fachada del palacio municipal, según esta nueva versión.

Porque las mismas autoridades estatales señalaron que según los indicios de las investigaciones, el ataque se hizo bajo el mando de los integrantes de La Familia Michoacana, encabezados por ‘El Fresa’.

En contraste, según las primeras versiones apuntaban a que miembros del grupo criminal de “Los Tequileros”, fueron los que habían irrumpido la tarde del miércoles 5 de octubre en la cabecera municipal de San Miguel de Totolapan.

Pero la Fiscalía de Guerrero dijo que en ese momento, aún no tenía los elementos suficientes como para asegurar que los responsables de la masacre eran “Los Tequileros”.

Incluso en redes sociales circula un nuevo video donde presuntamente “Los Tequileros”, confirman que ‘El Fresa’ fue el autor de este ataque en San Miguel de Totolapan, así como el asesinato del presidente municipal.