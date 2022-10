José Alfredo Olascoaga Hurtado, ‘El Fresa’, supuesto líder de La Familia Michoacana, narró el ataque en San Miguel Totolapan, Guerrero; “iban por mí”, dijo, y compartió el desenlace de los hombres que asesinaron a 20 personas en la localidad.

Tras el ataque en San Miguel Totolapan, en donde murieron 20 personas, ‘El Fresa’ compartió un comunicado en donde señaló que el grupo criminal de “los Tequileros” iba por él.

Según sus palabras, ‘el Fresa’ tenía una reunión con el alcalde municipal, Conrado Mendoza y su papá, para hablar sobre el refuerzo de seguridad en el pueblo tras el presunto regreso del grupo delictivo.

No obstante, alguien los traicionó y el encuentro, al cual no pudo ingresar, culminó en la masacre de San Miguel Totolapan, ahora ‘el Fresa’ y La Familia Michoacana van por los cabecillas del grupo delictivo.

VIDEO: ‘El Fresa’ narra lo ocurrido en el ataque en San Miguel Totolapan

A través de un video que circula en redes sociales, ‘El Fresa’ aseguró que el atentado de San Miguel Totolapan, iba dirigido hacia él, el presidente municipal Conrado Mendoza y su papá, Juan Mendoza, los últimos murieron en la masacre.

Según sus palabras, ese día acordaron una reunión los tres hombres y los integrantes del grupo de La Paz, para hablar sobre el refuerzo de la seguridad del pueblo tras el video en donde “los Tequileros” alertaron por su regreso.

Sin embargo, indicó que alguien del pueblo los habría traicionado porque ya “tenían a la gente adentro” y a su llegada al Palacio Municipal los integrantes del grupo criminal ni siquiera lo dejaron bajarse de su auto.

‘El Fresa’ dijo que, “gracias a Dios”, él siempre viaja en un vehículo blindado por lo que a su llegada al lugar de la reunión “los Tequileros” comenzaron el tiroteo en su contra, sin embargo, las balas no lo alcanzaron.

“Tomaron la decisión ellos de hacer una reunión para extremar precauciones, para lo que sea, nos tenían la trampa bien hecha, llego a la reunión, gracias a Dios siempre ando en blindada, nunca ando con gente ahí en ese pueblo porque lo consideraba muy tranquilo, qué pasa, llego y comieron ansias estos cabrones, no me dejaron bajar, si me hubieran dejado bajar ahí estuviera yo también” 'El Fresa'

Posteriormente, el hombre señala que alcanzo a salir del sitio con rumbo a Valle Luz, sin embargo, los integrantes del grupo delictivo lo habrían seguido, sin considerar que ‘El Fresa’ tenía gente en todas las brechas de los cerros.

Fue en ese momento, que el integrante de la Familia Michoacana indicó que al llegar a su destino los miembros de su célula criminal mataron a los integrantes de “los Tequileros”, y en video mostró la presunta escena de los hechos.

En donde se observan autos quemados, sangre y una camioneta repleta de balas.

'El Fresa' muestra destino de asesinos de San Miguel Totolapan (Captura de pantalla / Facebook)

‘El Fresa’ dijo que aunque la venganza nunca es buena, los integrantes del grupo delictivo “se volaron la barda” con su ataque, en donde mataron personas que no estaban involucradas, por lo que él y La Familia Michoacana asesinaron a todos los criminales.

“Ahí andaba muy molesto por lo que pasó y la verdad no dejamos ni a un cabrón ahí. Decidí que no merecían ni enterrarse, por qué, porque se volaron la barda ahora sí al meterse ahí, a ese pueblo." 'El Fresa'

‘El Fresa’ advierte que La Familia Michoacana va por líderes de “los Tequileros”

Posteriormente, ‘El Fresa’ aseguró que la lucha de “los Tequileros” terminó con el ataque a San Miguel Totolapan, pero que la de él comienza.

Pues, acorde a sus palabras, no importa el dinero que se gaste con tal de matar a los cabecillas del grupo delictivo, señalando a: “el vago”, Saúl y “La Mula”.

Ciudadanos de Guerrero aseguran que uno de los líderes de “los Tequileros”, por quien irá ‘El Fresa’, es Saúl Beltrán Orozco, ex edil y ex diputado local de la entidad.

“Hoy se acabo la lucha de ellos, hoy se acabo la lucha de ellos pero va a empezar la mía pa’ matar a ese hijo de su pinche madre del Vago, de Saúl y de la Mula. Lo que me gaste, dinerito gracias a Dios tenemos para gastarnos y lo que me gaste lo voy a hacer pa’que ya no den lata” 'El Fresa'

Por último, ‘El Fresa’ reto a los cabecillas a afrontarlo directamente a él, aunque aseguró que no tienen el valor de hacerlo.

En cuanto a los criminales que asesinaron a las 20 personas en San Miguel Totolapan, ‘El Fresa’ manifestó que todos están muertos, por lo que pidió a la gente del pueblo estar “tranquila”, aunque sin bajar la guardia.

“Ojalá vinieran ellos para darnos una putiza con ellos, pero no tienen valor de venir así que hay que estar tranquilos por e lado de que ya no hay nadie, se murieron todos ayer pero no hay que bajar la guardia, hay que estar pilas ahí gente.” 'El Fresa'