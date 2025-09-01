Guerrero cierra vacaciones de verano con ocupación de 83%

La Secretaría de Turismo del estado de Guerrero dio a conocer que durante el periodo vacacional de verano que acaba de concluir se reportó una ocupación hotelera promedio de 83.4 por ciento.

Este resultado confirma que el llamado Triángulo del Sol, formado por los destinos de Taxco, Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo sigue siendo uno de los favoritos de visitantes nacionales e internacionales, como ha sucedido desde hace varias décadas.

En un comunicado, la dependencia estatal afirmó que Guerrero ha fortalecido su infraestructura y servicios turísticos gracias al impulso y gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado, quien da prioridad a esta actividad económica para apuntalar el desarrollo de la entidad.

Parte de la estrategia, señala el texto, es darle a cada destino una identidad propia creando una agenda distintiva para cada ciudad, cautivando a los visitantes y dándoles un buen pretexto para regresar en el futuro

Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco reafirman su vocación turística durante el verano

La Secretaría de Turismo de Guerrero dio a conocer que el binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo fue el más visitado del estado, con una ocupación hotelera promedio de 89.1 por ciento en esta temporada de verano.

Este destino se consolida como el preferido para quienes buscan la combinación perfecta entre mar, naturaleza, descanso y sofisticación.

En tanto, Acapulco alcanzó una ocupación hotelera promedio de 83.3 por ciento, destacando la Zona Diamante con 84.1 por ciento. La Zona Dorada, por su parte, tuvo una ocupación de 82.9 por ciento, y la Baja Tradicional de 82.7 por ciento. Estos números confirman que Acapulco sigue siendo el ícono turístico de México.

Taxco, el destino colonial de Guerrero, también atrajo a miles de visitantes durante estas semanas de asueto, registrando 72.3 por ciento de ocupación hotelera y mostrando que el turismo en Guerrero va más allá de sol y playa.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, encabezada por Simón Quiñones Orozco, estos resultados son producto de la diversidad de experiencias que ofrece Guerrero: turismo cultural, deportivo, de aventura, de reuniones y gastronómico, que complementan la riqueza natural de sus playas y pueblos mágicos.