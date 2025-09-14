Las fiestas patrias 2025 en México impulsan la llegada de miles de turistas al Hogar del Sol y otros destinos turísticos de Guerrero, gracias a la promoción de eventos culturales, gastronómicos y recreativos liderada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Fiestas Patrias 2025: Miles de turistas disfrutan Acapulco, Ixtapa y Guerrero con ocupación hotelera al 62.4% (Cortesía)

Según informó el titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, la actividad turística ha sido positiva en todo el estado, registrando una ocupación hotelera promedio de 62.4%.

La presencia de visitantes se refleja en la afluencia a playas, hoteles, restaurantes y comercios turísticos, quienes disfrutan de diversas actividades con motivo del 15 de septiembre.

Acapulco, Ixtapa y Guerrero con ocupación hotelera al 62.4% en promedio general por Fiestas Patrias 2025

En Acapulco, la ocupación hotelera general es del 60.5%, con la zona Dorada alcanzando 71.6%, la zona Diamante 48.9% y la Bahía Histórica 49.9%. Por su parte, el binomio turístico Ixtapa-Zihuatanejo reporta un promedio de ocupación hotelera del 70.1%, mientras que Taxco de Alarcón llega al 65.4% y La Unión registra 53%.

El funcionario destacó que los destinos turísticos del estado mantienen una amplia oferta en infraestructura, conectividad y servicios, además de ofrecer actividades para diversos segmentos: turismo deportivo, cultural, gastronómico, artístico e histórico, fortaleciendo la promoción de Guerrero como un destino seguro y atractivo para visitantes nacionales e internacionales.