La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó una reunión de trabajo con liderazgos y fundadores de Morena en Iguala de la Independencia, Guerrero, donde dialogó sobre la defensa de la soberanía nacional y el fortalecimiento del proyecto de transformación en la entidad.

Durante el encuentro, las y los asistentes intercambiaron opiniones sobre las necesidades de la Región Norte y la importancia de coordinar esfuerzos para impulsar el crecimiento económico, la justicia social y el bienestar de las familias.

Esthela Damián destaca el papel de Iguala en la defensa de la soberanía nacional

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, afirmó que Iguala de la Independencia representa un lugar de relevancia histórica y señaló que la defensa de la soberanía nacional también implica atender las necesidades de la población mediante obras, servicios públicos y el fortalecimiento de la economía local.

Asimismo, reiteró que el desarrollo de Guerrero debe construirse con cercanía a las comunidades y con acciones orientadas al bienestar de la ciudadanía.

Esthela Damián suma respaldo de fundadores de Moren. (cortesía )

Liderazgos de Morena expresan respaldo a Esthela Damián

Durante la reunión, liderazgos y fundadores de Morena en Iguala de la Independencia manifestaron su respaldo a las propuestas del proyecto “Guerrero del Futuro” y reconocieron la trayectoria y capacidad organizativa de Esthela Damián Peralta.

Con este encuentro, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal concluyó una nueva jornada de trabajo en la Región Norte de Guerrero, como parte de sus actividades en distintos municipios del estado.