La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato dio a conocer que entre enero y diciembre de 2025, se logró la detención de 3 mil 336 personas, entre ellas 55 generadores de violencia, además de una afectación económica al crimen organizado superior a los 453 millones de pesos. Estos resultados son gracias a la estrategia estatal CONFIA, impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Guanajuato logra aumento de más del 40% en detenciones

De acuerdo con el reporte oficial, estas acciones representaron un incremento de casi el 45% en detenciones en comparación con el 2024, reflejando un modelo de seguridad enfocado en inteligencia, investigación, presencia regionalizada y combate directo a las economías criminales.

Por otra parte, el impacto financiero incluyó más de 382 millones de pesos en aseguramientos, destacando la recuperación de mercancía robada, decomisos de hidrocarburos y el aseguramiento de más de 1.2 millones de dosis de drogas, principalmente marihuana y cristal. A ello se suman 71 millones de pesos en pagos evitados gracias a la intervención del Escuadrón Antiextorsión.

Guanajuato logra reducción histórica de homicidios con inteligencia anticrimen (Cortesía)

Estrategia CONFIA reduce homicidios y fortalece coordinación regional

Uno de los indicadores más relevantes fue la reducción del 62% en el promedio de homicidios dolosos, al pasar de 12.7 víctimas diarias en febrero del 2025 a 4.87 en diciembre.

Con ello, Guanajuato cerró 2025 en el séptimo lugar nacional en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, luego de haber ocupado el primer sitio meses atrás.

Durante el año también se aseguraron 452 armas de fuego, casi 23 mil cartuchos, 649 cargadores, más de 2 mil 300 vehículos, además de ponchallantas y artefactos explosivos.

A un año de la implementación de CONFIA, el gobierno estatal anunció la incorporación de 162 nuevas patrullas para reforzar la seguridad, así como convenios de inteligencia regional con estados del Bajío. Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía a utilizar la línea de denuncia anónima 089.