México.- El vicepresidente de Transportistas Unidos Mexicanos (TUM), Mauricio Quintanilla, aseguró que la compañía se encuentra lista para enfrentar nuevos retos en cuanto a prevención de robos en el autotransporte y seguridad.

"Sabemos que algunas empriesas no toman medidas preventivas, no están aseguradas o aseguran la mercancía y tienen grandes problemas; no sólo monetarios, esto representa que incluso sus empleados quieran dejar su trabajo por miedo e inseguridad. Según datos del mercado asegurador mexicano, los siniestros por robo constituyen el 35% de los eventos en el autotransporte”, señaló Quintanilla.

Grupo TUM cuenta con las medidas de prevención necesarias, inspecciones previas, diversos códigos de seguridad para el resguardo de sus cajas, las unidades son monitoreadas vía satélite todo el tiempo y cuentan con apoyo terrestre localizado en diferentes puntos de las carreteras federales por las que transitan.

El empresario destacó que los robos por parte de la delincuencia organizada proporcionan una ventana abierta para el comercio desleal, al poner a la venta mercancía robada a un precio mucho menor en comparación al de su valor comercial.

“Es algo que daña a la industria de forma grave, es un problema de fondo, la buena noticia es que en México el sector asegurador comienza a entender las necesidades de nuestro negocio” finalizó Mauricio Quintanilla Hernández