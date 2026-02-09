La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que el sitio gob.mx registra más de 34 millones de usuarios activos, consolidándose como el portal único para realizar trámites, registrarse a programas sociales y solicitar servicios del Gobierno de México en línea.

La plataforma concentra información oficial, actualizada y confiable, lo que permite a la ciudadanía resolver trámites sin necesidad de consultar múltiples sitios web.

El portal genera un ahorro significativo de tiempo, dinero y esfuerzo, además de reducir riesgos de corrupción al simplificar procesos y disminuir la interacción con intermediarios.

GobMx centraliza trámites y servicios clave para la ciudadanía

En su página principal, el portal ofrece acceso directo a los servicios más utilizados por la población, como la obtención de la CURP, actas de nacimiento, gestión de citas para pasaporte, consulta de semanas cotizadas ante el IMSS y el trámite de la cédula profesional.

También integra información detallada sobre convocatorias vigentes de becas, apoyos y programas sociales, explicando de manera clara los documentos requeridos, costos, lugares de atención y si el trámite se realiza en línea o de forma presencial, incluyendo horarios de atención.

Para facilitar el acceso a más de 5 mil 461 trámites y 72 programas sociales, el portal cuenta con un buscador inteligente; por ejemplo, al ingresar la palabra “beca”, se despliegan opciones correspondientes a educación básica, media y superior.

En este contexto, los módulos con mayor número de consultas en gob.mx son CURP, beca Rita Cetina, localización del número de seguridad social, constancia de vigencia de derechos.

Al iniciar un trámite, el sistema redirige a Llave MX, donde las personas pueden iniciar sesión o crear una cuenta para completar su solicitud o registro.

Además, el portal dispone de un asistente de inteligencia artificial (chatbot) y de atención humana a través de la Línea 079, disponible las 24 horas, los 365 días del año. Hasta ahora, se han contabilizado 191 mil 489 chats, de los cuales 141 mil 512 fueron atendidos por el bot.

Adicionalmente, gob.mx permite consultar las actividades y compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante un apartado que muestra su agenda oficial, comunicados de giras de trabajo y el seguimiento a los 100 puntos de su proyecto de nación.

GobMx incrementa consultas tras su actualización

Previo a su renovación, el portal contaba con 366 mil personas usuarias activas; sin embargo, a partir de mayo de 2025, la cifra aumentó a 34 millones 339 mil 594 usuarios.

De este total, 58.10% accede desde teléfonos celulares, 40.85% desde computadoras y 0.80% mediante tabletas electrónicas.

La infraestructura y el desarrollo integral del portal se realizaron con recursos y capacidades propias de la ATDT, bajo un modelo de austeridad y eficiencia, por lo que el rediseño no implicó la contratación de empresas privadas ni la erogación de recursos adicionales.

Asimismo, se aprovechó el talento técnico de la Fábrica de Software, lo que permitió desarrollar herramientas digitales útiles para la población y avanzar hacia la soberanía tecnológica.

Con esta plataforma, el Gobierno de México reafirma su compromiso de ofrecer una administración moderna, accesible y enfocada en la ciudadanía, utilizando la tecnología como una herramienta para garantizar derechos.