Durante la Conferencia del Pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó la reforma electoral, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que se busca reducir costos, disminuir privilegios, ampliar derechos democráticos y aumentar la participación ciudadana.

Reforma electoral plantea reducir gasto en INE y congresos locales

Rosa Icela detalló que esta reforma responde a los retos actuales que se tienen en el país, con el objetivo de construir una nación más equitativa y justa. Asimismo, explicó que la iniciativa pondrá al centro al pueblo como tomador de decisiones.

La propuesta busca reducir costos y fortalecer la democracia en México (cortesía)

Entre los puntos que aborda la reforma electoral está que en los municipios se disminuya el costo de congresos locales, teniendo entre siete y 15 regidurías, así como una sindicatura por municipio; asegurando que los ahorros se destinarán a la infraestructura pública de cada entidad.

De igual manera, propone reducir el salario de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los tribunales electorales y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), para que no ganen más que la presidenta.

La propuesta busca reducir costos y fortalecer la democracia en México (cortesía)

Por otra parte, en el Senado se propone una reducción de 15%, paulatina, en el gasto. Además, en la reforma se establece que el ejercicio de Revocación de Mandato se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.

Finalmente, Rosa Icela explicó que la reforma incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.