Luego de presentar su tercer informe de gobierno, diversas entidades elogiaron el trabajo de Esteban Villegas como gobernador del estado de Durango, haciendo hincapié en los resultados de su administración.

Por separado, representantes del gobierno de México, el gobernador de Coahuila y el embajador de China hablaron sobre el trabajo que ha hecho el gobernador en favor de la ciudadanía y lo pusieron como ejemplo de una gestión estatal eficiente.

Manolo Jiménez, gobernador del estado de Coahuila, felicitó a Villegas por su informe y refrendó la voluntad de trabajar de la mano en beneficio de la región de La Laguna, donde casi un millón de personas de las dos entidades conviven y cruzan los límites estatales regularmente.

Embajador de China elogia trabajo de Esteban Villegas

Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, destacó que Esteban Villegas siempre se ha mostrado dispuesto a dialogar con la Federación y como resultado se han podido echar a andar diversos programas que benefician a las y los duranguenses.

“Es un gusto estar en Durango representando a nuestra Presidenta. Tenemos una muy buena relación de trabajo con el Gobernador Esteban Villegas y con el Gobierno Estatal; nuestro objetivo es que Durango salga adelante. Esta coordinación se traduce en programas y resultados concretos” Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural

A su vez, el Ministro de la Embajada de China en México, Zhu Jian, subrayó el valor de la relación bilateral y el ejercicio de rendición de cuentas: