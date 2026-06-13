El gobierno del estado de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo y la Junta Estatal de Caminos (JEC) determinaron restringir por completo el paso peatonal y vehicular, luego de que se detectaron afectaciones en el estribo y el alero del puente, derivadas de deslaves que incrementan el riesgo, debido a las contingencias climáticas.

Las condiciones del terreno, alimentadas por escurrimientos provenientes de la zona alta de

Tanlajás, han impedido el ingreso de personal para realizar trabajos de intervención.

Por lo tanto, se mantiene un cierre total del puente y se exhorta a evitar cualquier intento de cruce, además de utilizar rutas alternas mientras continúan las precipitaciones.

Se mantiene un cierre total del puente y se exhorta a evitar cualquier intento de cruce.

Acciones de rehabilitación darán inicio en cuanto las condiciones climáticas mejoren

El gobierno del estado continuará con el monitoreo permanente de la zona y dará inicio a las acciones de rehabilitación en cuanto las condiciones climáticas lo permitan, reforzando el llamado a la colaboración ciudadana para atender las indicaciones oficiales y garantizar la seguridad de los automovilistas.