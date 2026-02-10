Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los avances del Eje 1 de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, donde informó que, con la estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia, el Gobierno de México brindó más de 5 millones de servicios para beneficiar a más de 3.5 millones de personas.

Por otra parte, señaló que de octubre del 2024 a la fecha, con la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, la población canjeó de manera anónima y voluntaria 9 mil 128 armas de fuego por dinero, acción que coordina la Secretaría de la Defensa Nacional con la Iglesia Católica.

Coordinación interinstitucional fortalece la Estrategia Nacional de Seguridad

Rosa Icela Rodríguez explicó que la coordinación interinstitucional permitió que con el Tianguis del Bienestar se entregaron más de un millón 948 mil artículos nuevos de manera gratuita.

Asimismo, se realizaron visitas a casi 300 mil hogares para identificar las necesidades de las y los vecinos; además, 373 espacios públicos fueron recuperados, donde en el 80% de ellos se realizan actividades comunitarias, como tequios, reforestaciones y Senderos Seguros.

La estrategia de Atención a las Causas ha beneficiado a más de 3.5 millones de personas (Cortesía)

Por otra parte, con la campaña por la Paz y Contra las Adicciones, 856 mil 464 jóvenes se incorporaron a actividades deportivas y culturales, impulsadas por Imjuve y por la Conade. Mientras que en temas de salud, se realizaron más de 500 mil acciones médicas y se conformaron 353 Comités de Paz.

“El gobierno salió de sus oficinas para ofrecer servicios y trámites en las 456 Ferias de Paz, entre ellas, la expedición de actas de nacimiento, actas de matrimonio, de defunción, credenciales para votar, entre otros trámites” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Jóvenes participan activamente en la construcción de la paz

Rodríguez señaló que casi 300 mil jóvenes participaron en talleres, mientras que 67 mil asistieron a Ferias de Empleo y Emprendimiento; además, 247 mil se inscribieron en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Por otra parte, explicó que al 12 de enero se instalaron 10 Consejos de Paz y Justicia Cívica estatal y municipales en Tamaulipas. Además, el Gobierno Federal impulsa el Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha y el Plan por la Paz y la Justicia en Michoacán.

Mientras que en Chiapas se llevó a cabo la Asamblea Comunitaria y las brigadas del IMSS brindaron 10 mil 391 consultas. En Tierra Blanca, la CFE restituyó el servicio para beneficiar a las familias de El Calvario.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez subrayó que con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, se recuperaron espacios públicos, y la Secretaría de Cultura realizó conciertos, talleres de artes plásticas, donde participaron más de 100 mil personas.

Con estos resultados, el Gobierno de México reafirma su compromiso de impulsar políticas que beneficien a toda la población, impactando directamente en la calidad de vida de millones de mexicanos y mexicanas.