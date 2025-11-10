La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció la apertura del portal agua.guanajuato.gob.mx/aguaparalagente, el cual es un espacio destinado para informar sobre los avances del Acueducto Solís, uno de los proyectos más importantes para garantizar el abasto de agua en estado.

Libia Dennise se compromete con el abasto de agua potable en todos los municipios

Durante su programa “Conectado con la Gente” la gobernadora estuvo acompañada por Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno, Marisol Suárez Correa, secretaria del Campo y José Lara Lona, secretario del Agua y Medio Ambiente, donde explicó que este portal permitirá que el público conozca los detalles técnicos, avances y beneficios del proyecto.

Asimismo, detalló que el volumen de agua destinado al acueducto provendrá del ahorro obtenido mediante la tecnificación del Distrito de Riego 011, donde se modernizarán 10 mil 207 hectáreas y se recuperarán 120 millones de metros cúbicos de agua, beneficiando a más de 25 mil productores.

El Acueducto Solís beneficiará a municipios como Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León con inversión compartida federal y estatal (Cortesía)

Por otra parte, dio a conocer que el Acueducto Solís contará con una inversión de 15 mil millones de pesos, con la aportación de 50% federal y 50% estatal. Además, en su primera etapa beneficiará a:

Celaya

Salamanca

Irapuato

Silao

León

“Estamos dando viabilidad a un proyecto que nos va a dar agua para el futuro a la población. Estamos trabajando de la mano del Estado y Federación en este proyecto. Invito a la gente a que conozca el proyecto, saber que beneficios va a tener, queremos resolver sus dudas” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Guanajuato entrega apoyos de “Mi Nuevo Hogar” en León

La mandataria dio a conocer que durante la visita de la mandataria a León, se llevó a cabo la entrega de cheques del programa “Mi Nuevo Hogar”, el cual otorga subsidios de hasta 100 mil pesos a familias con ingresos menores a 9.1 UMAS que buscan adquirir una vivienda nueva.

En León, 371 familias han sido beneficiadas con una inversión superior a los 28.4 millones de pasos, en colaboración con CANADEVI y CMIC.

El Acueducto Solís beneficiará a municipios como Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León con inversión compartida federal y estatal (Cortesía)

Asimismo, se dio a conocer que las 50 familias beneficiadas, este lunes en la mañana, recibieron apoyos por 4.1 millones de pesos en los fraccionamientos: Las Vizcaínas, Paraíso de las Joyas y Punta Dorada.

Con estas acciones, el gobierno de Guanajuato reafirma su compromiso con la gente, garantizando el abasto de agua a todos los municipios y el acceso a una vivienda digna a familias vulnerables.