La Funeraria Latinoamericana PABS, con presencia en casi todo México, fue señalada por seis empresas que contrataban los servicios del Crematorio Plenitud, establecimiento clandestino donde se hallaron 383 cuerpos sin cremar.

Este hallazgo ha generado una consternación e indignación entre las familias que contrataron sus servicios, pues puede que las cenizas que tengan no correspondan a la de su familiar.

Autoridades investigan a responsables

La Fiscalía de Justicia de Chihuahua informó que una de las sucursales de Funeraria Latinoamericana PABS fue clausurada como parte de las investigaciones para determinar su complicidad u omisión por el uso del crematorio clandestino.

De acuerdo con las autoridades, el Crematorio Plenitud operaba sin permisos sanitarios ni registro legal, lo que viola la Ley General de Salud y los protocolos de disposición de restos humanos.

Hasta el momento, dos personas han sido detenidas y podrían enfrentar cargos por inhumación indebida y delitos contra la salud pública.

Familias exigen justicia

Por otra parte, las familias exigen justicia, pues se encuentran lidiando con la incertidumbre de no saber si las cenizas que recibieron pertenecen a sus difuntos.

Sin embargo, las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán, pero es un proceso que podría complicarse debido a la cantidad de restos y el deterioro de alguno de ellos.