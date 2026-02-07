El dueño de una funeraria irá a prisión por ocultar 189 cuerpos y entregar cenizas falsas.

Los hechos ocurrieron en Penrose, un pueblo que se ubica al sur de Colorado Springs, Estados Unidos.

Jon Hallford, dueño de la funeraria Return to Nature Funeral Home en Colorado Springs, será sentenciado por cargos de abuso de cadáveres.

Junto a su esposa Carie Hallford, el propietario de la funeraria es señalado por ocultar 189 cuerpos en descomposición durante cuatro años en un edificio.

Funeral (Unsplash)

Tanto Jon como Carie se declararon culpables en diciembre 2025 de casi 200 cargos por abuso de cadáveres, luego de llegar a un acuerdo con los fiscales que llevan su caso.

La sentencia del dueño de la funeraria y su esposa llegará el 24 de abril 2026, donde podrían recibir las siguientes penas:

Entre 30 y 50 años de prisión para Jon Hallford

Entre 25 a 35 años de prisión para Carie Hallford

El caso ha provocado cambios en las regulaciones funerarias en Colorado.

Funeral (Unsplash)

Así descubrieron que dueño de funeraria ocultaba ocultaba 189 cuerpos y entregaba cenizas falsas

De 2019 a 2023, Jon Hallford almacenó los cadáveres de adultos, bebés y fetos que recibía en su funeraria.

No obstante, luego de varias denuncias de un olor fétido que provenía del edificio, las autoridades descubrieron su crimen.

Los reportes indican que los cadáveres estaban por todo el edificio, incluso estaban apilados unos sobre otros.

Algunos tenían enjambres de insectos y en el suelo se hallaron fluidos de descomposición.

Según los investigadores, los Hallford daban cemento seco en lugar de las cenizas a los familiares que contrataban sus servicios.

Luego de meses de análisis de huellas dactilares y ADN se identificaron los cuerpos de las víctimas.

Uno de los cadáveres encontrados pertenecía a un ex sargento de primera clase del ejército, quien había sido enterrado en un cementerio de veteranos.

Funeral (Unsplash)

Tras ser hallado, el militar recibió un funeral en el Cementerio Nacional Pikes Peak.

Asimismo, los Hallford se declararon culpables de cargos federales por estafar al gobierno por más de 15 millones de pesos.

Dicha cifra fue recibida por los Hallford como parte de la ayuda a pequeñas empresas que dio el gobierno durante la pandemia.

Por ese caso, Jon Hallford recibió una sentencia de 20 años de prisión.

Durante su declaraciones ante el juez, Jon Hallford confesó que abrió la funeraria para dar un impacto positivo en las vidas de las personas.

Aunque reveló que todo “se salió completamente de control” y que aún se odia por sus acciones.

En el caso de Carie Hallford, su sentencia se estableció para el 16 de marzo.

Informes detallan que los Hallford gastaron de forma excesiva mientras ocultaban los cuerpos.

La pareja compró una camioneta GMC Yukon y un Infiniti, valorados en su conjunto en 2 millones 071 mil 632 pesos.

Igualmente, la pareja adquirió:

535 mil 171 pesos en criptomonedas

Productos de lujo en Gucci y Tiffany & Co.

Esculpido corporal con láser

Eric Bentley, juez de distrito estatal, no aceptó en 2025 los acuerdo de culpabilidad de los Hallford con los fiscales que buscaban hasta 20 años de prisión.

De hecho, los familiares de las víctimas tampoco se mostraron a favor de esos acuerdo a los que se calificaron de indulgentes por la gravedad del caso.