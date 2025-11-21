Fibra NEXT informó el cierre exitoso de una de las operaciones más relevantes desde su debut en el mercado, fortaleciendo su consolidación como la plataforma industrial más sólida del país y avanzando en su coinversión estratégica con FUNO.

En solo tres meses desde su salida a Bolsa, la Fibra ha levantado 835 millones de dólares, en un contexto impulsado por el auge del nearshoring y la llegada de nuevas empresas a México.

Alianza entre Fibra NEXT y FUNO fortalece su estrategia de expansión

Los recursos obtenidos permitieron activar la segunda fase del portafolio Júpiter, integrado por propiedades industriales, y avanzar en una coinversión estratégica con FUNO, uno de los jugadores clave del mercado inmobiliario.

Este impulso posiciona oficialmente a Fibra NEXT como la Fibra Industrial más grande del país, con un portafolio valuado en alrededor de 8,500 millones de dólares. La compañía destacó que esta escala le brinda mayor capacidad para invertir en parques industriales, naves y espacios logísticos.

NEXT también confirmó la conclusión del canje de bonos de FUNO, un paso que fortalece la estructura financiera del portafolio combinado. En total, la operación movilizó cerca de 3,000 millones de dólares, dejando a la Fibra con una posición financiera robusta y un nivel de deuda equivalente al 33% del valor de sus activos.

La oferta registrada tuvo una sobresuscripción de 1.5 veces, impulsada en un 50% por inversionistas internacionales de alta calidad. A pesar de la fuerte demanda, NEXT decidió adjudicar únicamente 400 millones de dólares, alineado a su estrategia de disciplina financiera y protección a los inversionistas actuales, evitando una dilución excesiva.