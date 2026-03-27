Bajo la conducción de la titular de la institución, la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez​, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la desarticulación de una célula criminal denominada “Cártel Inmobiliario”.

​Los detenidos, identificados como Christian Pablo “N” y Emmanuel Aurelio “N”, eran buscados por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada, asociación delictuosa y despojo.

Recuperan 50 casas tras captura del Cártel Inmobiliario en playas de Tijuana. (Cortesía)

​FGE captura a líderes del Cártel Inmobiliario tras operativos en Tijuana

​La Agencia Estatal de Investigación (AEI) coordinó las capturas de manera simultánea en dos puntos estratégicos de la ciudad. El primer objetivo fue localizado en la colonia Cumbres de Juárez, mientras que el segundo implicado fue interceptado en la colonia Revolución. Tras informarles sus derechos constitucionales, ambos sujetos quedaron a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.

​Las indagatorias señalan que este grupo delictivo está vinculado con la apropiación violenta de 50 unidades habitacionales en el fraccionamiento Laderas del Mar, ubicado en la zona de Playas de Tijuana. Según la carpeta de investigación, los hoy imputados utilizaban la fuerza para desplazar a los residentes legítimos de sus propiedades.

Recuperan 50 casas tras captura del Cártel Inmobiliario en playas de Tijuana. (Cortesía)

​El modus operandi de esta célula consistía en el arribo de personas armadas en diversos vehículos para desalojar ilegalmente a los ocupantes de las viviendas. En respuesta a estas denuncias, la Fiscalía procedió al aseguramiento de los inmuebles involucrados para garantizar la restitución del estado de derecho y proteger el patrimonio de los afectados.

​La Fiscal General, Ma. Elena Andrade Ramírez, reiteró que la instrucción es combatir con firmeza cualquier acto que vulnere la tranquilidad de las familias bajacalifornianas. Con este operativo, la institución reafirma el uso de herramientas de inteligencia para asegurar que los delitos de despojo no queden impunes y que las víctimas recuperen la posesión legal de sus hogares.