La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, inauguró el Festival de Verano Vive León 2026, que se realizará del 17 de julio al 2 de agosto y ofrecerá el 90 por ciento de sus actividades de manera gratuita para que niñas, niños y familias disfruten del periodo vacacional.
La alcaldesa destacó que el festival nació para brindar espacios de convivencia familiar y que, gracias al programa Pásale Gratis, miles de personas podrán acceder sin costo a la mayoría de las atracciones.
Lo más importante de este Festival de Verano es la sonrisa de los niños; no hay con qué pagar el ver a un niño emocionado, a un niño ilusionado [...] Para nosotros ustedes (las familias) cuentan, ustedes son lo más importante y se hace un esfuerzo extraordinario para poder lograr que todos disfruten este tipo de eventos, porque queremos que el que pueda pagar entre y el que no pueda pagar también entre, porque esto es para toda la ciudad.Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León
Festival de Verano Vive León impulsará el turismo y la economía
El Festival de Verano Vive León 2026 proyecta recibir a más de un millón de visitantes y generar una derrama económica superior a 574 millones de pesos, superando los resultados registrados en la edición de 2025.
Entre las principales atracciones destacan juegos mecánicos, el Mission Space, una piscina de pelotas y el Pabellón Galáctico, donde habrá más de 180 espacios comerciales, incluido el pabellón Yo Compro en León, con la participación de 44 emprendedores de centros comunitarios, comunidades rurales y pueblos originarios.
Además, el DIF León contará con actividades enfocadas en la inclusión y espacios para que 19 emprendedores, entre personas con discapacidad y adultos mayores, comercialicen sus productos.
Festival contará con espacios inclusivos y torneo nacional de voleibol
El recinto dispondrá de una sala de lactancia, la Estación Encuéntrame, módulos de atención para personas con discapacidad, servicios médicos y un operativo integral para brindar seguridad a los asistentes.
El presidente del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico, Héctor Rodríguez Velázquez, destacó que el festival fue planeado para ofrecer una experiencia segura y familiar.
Aquí no improvisamos, aquí planeamos, aquí evaluamos, aquí ejecutamos, aquí rendimos cuentas y actuamos con la convicción de que la confianza ciudadana se gana todos los días. Cuando una familia cruce estas puertas, no solo entrará al mejor festival de México, entrará a un espacio donde espera sentirse segura, donde convive con quienes ama y donde pueda crear recuerdos que permanecerán para siempre.Héctor Rodríguez Velázquez, presidente del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico
De manera paralela, el Festival Nacional Infantil y Juvenil de Voleibol reunirá en el Domo de la Feria a más de mil 175 equipos de todo el país y prevé la llegada de más de 60 mil visitantes, fortaleciendo la oferta deportiva y turística de León.