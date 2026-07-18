La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, inauguró el Festival de Verano Vive León 2026, que se realizará del 17 de julio al 2 de agosto y ofrecerá el 90 por ciento de sus actividades de manera gratuita para que niñas, niños y familias disfruten del periodo vacacional.

La alcaldesa destacó que el festival nació para brindar espacios de convivencia familiar y que, gracias al programa Pásale Gratis, miles de personas podrán acceder sin costo a la mayoría de las atracciones.

Lo más importante de este Festival de Verano es la sonrisa de los niños; no hay con qué pagar el ver a un niño emocionado, a un niño ilusionado [...] Para nosotros ustedes (las familias) cuentan, ustedes son lo más importante y se hace un esfuerzo extraordinario para poder lograr que todos disfruten este tipo de eventos, porque queremos que el que pueda pagar entre y el que no pueda pagar también entre, porque esto es para toda la ciudad. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León

El Festival de Verano Vive León 2026 ofrecerá actividades gratuitas. (cortesía)

Festival de Verano Vive León impulsará el turismo y la economía

El Festival de Verano Vive León 2026 proyecta recibir a más de un millón de visitantes y generar una derrama económica superior a 574 millones de pesos, superando los resultados registrados en la edición de 2025.

Entre las principales atracciones destacan juegos mecánicos, el Mission Space, una piscina de pelotas y el Pabellón Galáctico, donde habrá más de 180 espacios comerciales, incluido el pabellón Yo Compro en León, con la participación de 44 emprendedores de centros comunitarios, comunidades rurales y pueblos originarios.

Además, el DIF León contará con actividades enfocadas en la inclusión y espacios para que 19 emprendedores, entre personas con discapacidad y adultos mayores, comercialicen sus productos.

El Festival de Verano Vive León 2026 ofrecerá actividades gratuitas. (cortesía)

Festival contará con espacios inclusivos y torneo nacional de voleibol

El recinto dispondrá de una sala de lactancia, la Estación Encuéntrame, módulos de atención para personas con discapacidad, servicios médicos y un operativo integral para brindar seguridad a los asistentes.

El presidente del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico, Héctor Rodríguez Velázquez, destacó que el festival fue planeado para ofrecer una experiencia segura y familiar.

Aquí no improvisamos, aquí planeamos, aquí evaluamos, aquí ejecutamos, aquí rendimos cuentas y actuamos con la convicción de que la confianza ciudadana se gana todos los días. Cuando una familia cruce estas puertas, no solo entrará al mejor festival de México, entrará a un espacio donde espera sentirse segura, donde convive con quienes ama y donde pueda crear recuerdos que permanecerán para siempre. Héctor Rodríguez Velázquez, presidente del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

De manera paralela, el Festival Nacional Infantil y Juvenil de Voleibol reunirá en el Domo de la Feria a más de mil 175 equipos de todo el país y prevé la llegada de más de 60 mil visitantes, fortaleciendo la oferta deportiva y turística de León.