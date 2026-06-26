Tere Jiménez presentó los resultados de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026, que registró más de 8 millones de visitas y una derrama económica superior a los 10 mil millones de pesos.

Junto al presidente del Patronato, José Ángel González Serna, la mandataria celebró los números y reafirmó que Aguascalientes es el lugar donde México se vive al máximo.

Feria Nacional de San Marcos 2026 genera más de 35 mil empleos y 92% de ocupación hotelera

Durante el periodo ferial se crearon 35 mil 120 empleos temporales, de los cuales 12 mil 292 fueron directos y 22 mil 828 indirectos. La ocupación hotelera y en plataformas como Airbnb alcanzó el 92% los fines de semana.

La feria recibió visitantes de Estados Unidos, Colombia, España, El Salvador y Guatemala, así como de estados como Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, CDMX, Querétaro, Puebla, Chihuahua, Hidalgo, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo.

En materia artística y cultural, el Foro de las Estrellas Nissan y el Foro del Lago reunieron a más de 854 mil 960 asistentes.

La Plaza de Toros Monumental recibió a más de 100 mil personas, más de 500 mil participaron en actividades culturales y el espectáculo Illusion on Ice congregó a 150 mil 510 asistentes.

Los cinco pabellones concentraron 1.7 millones de visitantes. La Expo Ganadera superó las 700 mil visitas y el Pabellón Hecho en Aguascalientes incrementó su asistencia 93%, generando ventas superiores a los 10 millones de pesos.

Tere Jiménez recibe informe de la FNSM 2026: 8 millones de visitantes y 35 mil empleos generados. (Cortesía)

FNSM 2026 cierra con saldo blanco y 99% de asistentes dispuestos a regresar

La estrategia de seguridad con tecnología de vanguardia permitió cerrar la feria con saldo blanco. El 95% de los asistentes la calificó como un evento seguro, el 90% la consideró limpia y el 99% expresó su deseo de regresar.

Resultados avalados por la Universidad Panamericana confirman el liderazgo de la FNSM como el evento ferial más importante del continente americano, proyectando a Aguascalientes como un estado dinámico y de talla mundial.