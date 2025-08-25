Felifer Macías informó que, tras las intensas lluvias que afectaron a Querétaro, permaneció en campo junto a servidores públicos atendiendo la emergencia.

Esta dejó daños en viviendas, vialidades, infraestructura y la pérdida de dos vidas humanas, dijo el alcalde.

Felifer Macías firma declaratoria de emergencia

Ante la magnitud de los daños, Felifer Macías firmó una declaratoria de emergencia en Querétaro, para acceder a recursos extraordinarios destinados a:

Apoyar a los hogares afectados.

Reparar vialidades e infraestructura pública.

Restablecer servicios básicos.

El presidente municipal también reafirmó su colaboración con el gobernador Mauricio Kuri y todos los niveles de gobierno, y pidió confianza y solidaridad de la población.

Felifer Macías informa medidas de atención inmediata

Felifer Macías anunció que en la ciudad de Querétaro se implementarán:

Apoyos económicos directos y en especie.

Obras prioritarias.

Limpieza de calles y viviendas dañadas.

Operación de brigadas para entregar costales e insumos frente a nuevas lluvias.

Ello, con el objetivo de proteger a las familias y mitigar daños futuros.

Finamente, informó que los afectados pueden comunicarse al teléfono 442 864 9331 para recibir atención personalizada.