El alcalde Felifer Macías entregó 162 becas “Vive México” a jóvenes que, gracias a este apoyo, se convertirán en embajadores de Querétaro a nivel global.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, con la presencia de los beneficiarios y sus familias.

Oportunidad para jóvenes de Querétaro

El propósito de la iniciativa es que los jóvenes queretanos de entre 18 y 29 años tengan la oportunidad de viajar al extranjero para conocer otras culturas y formas de pensar.

El programa, una colaboración entre el municipio y la Asociación Civil “Vive México”, les permitirá participar en proyectos de voluntariado en más de 86 países de América Latina, Europa, Asia y África.

El alcalde destacó que esta es una oportunidad única, ya que menos del 1% de la población juvenil del país tiene la posibilidad de viajar con fines de estudio o formación. Por ello, les pidió a los becarios asumir la responsabilidad de compartir lo que aprendan y vivan con sus comunidades, actuando como agentes de cambio.

¿Qué incluye la beca de Felifer Macías?

La beca incluye hospedaje, alimentación, transporte local en el país de destino y un seguro médico básico.

Con este apoyo, el municipio busca fomentar el desarrollo de líderes empáticos y con una visión global, que representen a Querétaro y enriquezcan su experiencia vital con actividades que, seguramente, serán inolvidables.