Con motivo del Día Internacional de la Juventud, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, acompañó al gobernador Mauricio Kuri González en el encuentro de Liderazgos Juveniles, donde se reconoció la importancia de más de 739 mil jóvenes queretanos como agentes de cambio.

Programas municipales para el bienestar juvenil

Felifer Macías destacó el compromiso municipal con la juventud a través de programas como las tarjetas de apoyo social “El Extra”, transporte gratuito en sus diferentes modalidades y la rehabilitación de más de 100 espacios deportivos. Además, se impulsa el apoyo a proyectos productivos para fomentar el talento y bienestar juvenil.

Estrategias estatales para ampliar oportunidades

Por su parte, el gobierno estatal impulsa estrategias complementarias, como atención en salud mental 24 horas, tarifas preferenciales en transporte público, creación de Zonas Jóvenes para actividades deportivas y culturales, y programas de becas como Vive México y Embajadores, ampliando las oportunidades educativas y de capacitación para los jóvenes en Querétaro.