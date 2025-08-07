Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, encabezó la firma de un convenio de colaboración con los municipios de Corregidora, Huimilpan y Amealco.

Esto, para la implementación de CuelgaApp, una herramienta tecnológica que busca prevenir, detectar y combatir llamadas de fraude y extorsión.

Con ello se protege la seguridad y el patrimonio de las familias en Querétaro.

Tecnología como aliada de la seguridad

Felifer Macías destacó que esta aplicación permitirá a Querétaro fortalecer su liderazgo nacional en medidas preventivas, uniendo esfuerzos y recursos para brindar mayor protección.

Subrayó que CuelgaApp simboliza unidad, colaboración y una visión compartida para blindar a los municipios contra la delincuencia.

Felifer Macías fortalece seguridad en Querétaro (Cortesía)

Reconocimiento y trabajo intermunicipal

La titular de la Secretaría Técnica Estatal de las Mesas de Paz, Martha Evelia Gutiérrez, reconoció el compromiso de Querétaro en la lucha contra la extorsión.

Por su parte, el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, resaltó que la coordinación entre gobiernos es clave para frenar delitos que no respetan fronteras.

Avances y expansión de la herramienta

El secretario de Seguridad Pública, Juan Luis Ferrusca, informó que CuelgaApp cuenta con más de 54 mil descargas y ha bloqueado más de 5 mil números reportados.

Actualmente opera en varios municipios de Querétaro y Guanajuato, ampliando su cobertura mediante las mesas de paz.