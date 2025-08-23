Felifer Macías participó en la ceremonia del Día del Bombero en Querétaro, reafirmando el compromiso de su administración para fortalecer al Heroico Cuerpo de Bomberos.

Este protege a las familias queretanas desde hace más de siete décadas.

El presidente municipal destacó que los bomberos representan lo mejor de la sociedad, poniendo la vida y seguridad de otros por encima de todo.

Asimismo, Felifer Macías subrayó su papel crucial durante incendios, desastres naturales y situaciones de riesgo .

Felifer Macías reafirma compromiso con Querétaro

Felifer Macías reconoció que aún existen necesidades por atender en Querétaro, y reiteró la intención de trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado y otras instancias.

Esto, con el fin de consolidar y fortalecer a esta emblemática institución.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a nuevos integrantes y se realizó el tradicional bautizo con manguera de agua.

Participaron autoridades estatales, legislativas y familiares, resaltando la vocación de servicio y valentía del cuerpo de bomberos de Querétaro.