Una familia originaria de Colombia fue secuestrada en el municipio de Calera, Zacatecas, y, según el reporte, hay 3 niños entre las víctimas privadas de su libertad,

De acuerdo con las autoridades, los hechos sucedieron el pasado viernes 27 de octubre, cuando un presunto comando armado atentó contra el matrimonio y sus 3 hijos , de tres, seis y once años de edad.

Consecuentemente, el secuestro fue reportado y se activaron las fichas de búsqueda de los dos adultos, así como la Alerta Amber en el caso de los 3 menores.

A raíz del delito, los cuerpos de seguridad dieron inicio un operativo con la intención de dar con el paradero de la familia de Colombia, estimando la pronta resolución del caso.

Cabe destacar que Zacatecas es uno de los 5 estados de México con las tasas más altas de homicidio, según datos medidos al mes de octubre de 2023.

Una familia de Colombia y sus 3 niños fue secuestrada en Calera, Zacatecas

En Calera, Zacatecas, municipio ubicado al norte de la capital del estado, una familia de Colombia fue secuestrada por un grupo armado , cual irrumpió en su domicilio con el propósito de desaparecerlos.

De acuerdo con los reportes, las víctimas son 2 adultos y 3 niños, siendo estos últimos hijos del matrimonio que fueron raptados en compañía de sus padres.

En cuanto a los datos personales de la familia, se sabe que son orginarios de Colombia, mas residían en Calera, Zacatecas, demarcación donde fueron secuestrados todos ellos.

Asimismo, en acorde a información de las fichas de búsqueda y de la Alerta Amber de los 3 niños, se conocen los nombres de las víctimas :

Yulieth Andre Alfonso Alfonso , madre, 36 años

, madre, 36 años Jorge Alejandro García Villamil, padre, 44 años

padre, 44 años Daniel José Martínez Alonso, hijo, 11 años

hijo, 11 años Mia García Alonso, hija, 6 años

hija, 6 años David Alejandro García Villamil, hijo, 3 años

Una familia de Colombia y sus 3 niños fue secuestrada en Calera, Zacatecas (ESPECIAL)

Familia de Colombia fue secuestrada en Calera, Zacatecas, por esta razón

La carpeta de investigación que iniciaron autoridades en torno a la familia de Colombia que fue secuestrada en Calera, Zacatecas, precisa que los responsables son integrantes de un comando armado.

De igual modo que las víctimas, el matrimonio y los 3 niños, fueron sorprendidos en su domicilio el pasado viernes 27 de octubre, siendo este el último sitio donde fueron vistos.

No obstante, el detonante del delito no ha sido aclarado, pues no ha surgido información relevante y certera sobre posibles enemistades.