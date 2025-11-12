Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 1 en Zacatecas se encuentran protestando, ya que al menos 400 fueron víctimas de un compañero, quien compartió fotos manipuladas con IA.

La llegada de la Inteligencia Artificial o IA también derivó en el riesgo de la creación de fotos manipuladas con fines sexuales es un delito grave en México, con penas de 3 a 12 años y agravante si son menores.

Al menos 400 estudiantes de secundaria en Zacatecas fueron víctimas de fotos manipuladas con IA

Se dio a conocer que al menos 400 estudiantes de la secundaria en Zacatecas fueron violentadas digitalmente, ya que un alumno de tercer grado fotografió a sus compañeras para crear fotos manipuladas con IA.

Acorde con lo señalado, el menor estaría en complicidad con otros dos estudiantes del mismo grado, quienes además de crear las fotos manipuladas, las difundieron en Instagram y páginas para adultos.

Sin embargo, padres de familia apuntan que aunado a este “catálogo” de los estudiantes y sus fotos manipuladas con IA, también se expusieron los nombres e información de las víctimas.

Los padres de familia señalaron que los estudiantes reportaron dichas imágenes a las autoridades de la secundaria en Zacatecas, sin embargo, el director sólo eliminó las fotos manipuladas.

Estudiantes de secundaria en Zacatecas son víctimas de fotos manipuladas con IA (Ecodiario Zacatecas vía Facebook)

Autoridades de la secundaria en Zacatecas fueron removidas tras bloqueos de los padres

Las estudiantes y padres de familia mencionaron que hubo varias semanas en impunidad que incluso derivó en acoso de parte de maestros y directivos de la secundaria en Zacatecas por las fotos.

Medios mencionaron que por esta razón, el director y trabajadora social fueron removidos del cargo y se mantendrá en investigación por su actuación, junto con otros directivos de la secundaria en Zacatecas.

Esto después de que padres de familia bloquearon el lunes 10 de noviembre la vialidad sobre la que se encuentra la secundaria en protesta ante la falta de respuesta por la manipulación de fotos.

La Fiscalía General del Estado de Zacatecas mantiene investigación, sin embargo los detalles no se hará público para salvaguardar a los estudiantes.