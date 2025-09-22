Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, y el alcalde, José Antonio Ochoa Rodríguez, dieron un paso histórico en la entidad, pues más de 40 mil personas tendrán acceso a agua potable las 24 horas del día, los 365 días del año, gracias a la construcción del Sistema Hidráulico Norponiente.

Sistema Hidráulico Norponiente tendrá inversión de 13 mdp

El gobernador de Durango, dio a conocer que el 15 de diciembre se inaugurará este proyecto, el cual cuenta con una inversión de 13 millones de pesos para beneficiar a colonias como:

Villa de Guadalupe

Miguel de la Madrid

La Virgen

Antonio Ramírez

Bella Vista

Valle Dorado

Gobernadores

Felipe Ángeles

La obra incluye un pozo de 200 metros de profundidad y tendrá conducción al tanque de la colonia La Virgen. Además, se hará una rehabilitación de más de 600 metros de red en la colonia Antonio Ramírez.

El gobernador y el alcalde de Durango inician obra del Sistema Hidráulico Norponiente (Cortesía)

Villegas señaló que este proyecto tiene como objetivo garantizar eficiencia y reducir fugas, pues junto a la Presa Tunal II y la Planta Potabilizadora, se estima el abasto de 50 años de agua.

“Se acabó el problema de que el agua llegara solo por una hora; esto mejora la salud, higiene y la vida diaria de la gente” Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango

Por otra parte, Toño Ochoa subrayó que este proyecto se dio gracias a la coordinación de todos los niveles de gobierno. Asimismo, los y las vecinas beneficiadas agradecieron a los mandatarios, pues tenían dos décadas de escasez de agua en la región.

Finalmente, Yadira Graciela Narváez Salas, directora de la CAED, aseguró que este es un proyecto estratégico para dar avances en materia de bienestar y salud de las familias de la entidad.