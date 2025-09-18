Esteban Villegas Villarreal, gobernador del estado de Durango, encabezó la Primera Reunión de Trabajo de Finanzas y Administración Municipal 2025-2028, en donde con un mensaje de unidad convocó a los 39 municipios a priorizar sus proyectos y garantizar finanzas sanas.

“En los próximos tres años vamos a hacer historia en los 39 municipios; si planeamos bien y mezclamos recursos, podremos transformar la vida de la gente con obras y programas que dejen huella” Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango

Esteban Villegas asegura que las finanzas ordenadas son clave para obtener más recursos

Villegas Villarreal pidió a las alcaldesas y alcaldes de la entidad a “quitarse los colores” y dejar de ser partidistas, con el fin de enfocarse en proyectos viables y reducir los gastos no necesarios.

El gobernador de Durango hizo un llamado para tener finanzas saludables en la entidad (Cortesía)

El gobernador de Durango reiteró que las finanzas ordenadas son clave para acceder a apoyos estatales y federales, pues aseguró que cada fin de semana viaja a la Ciudad de México con el fin de gestionar proyectos de cada municipio.

Por otra parte, Antonio Ochoa, presidente municipal de Durango capital, reconoció el liderazgo del gobernador, destacando que la visión compartida permitirá avanzar a favor de la gente.

“Durango es un solo equipo y tenemos que jalar parejo para que el bienestar llegue a través de las grandes obras. Esta reunión es para compartir visión y trabajar de manera coordinada en favor de toda la entidad” Antonio Ochoa, presidente municipal de Durango capital

Asimismo, Franklin Corlay Aguilar, secretario de Finanzas, recalcó la necesidad de que los ayuntamientos elaboren leyes de ingresos y egresos responsables para garantizar un equilibrio y confianza ciudadana.

“No se puede depender solo del Ramo 33; necesitamos innovar, generar ingresos propios y optimizar el gasto para que el desarrollo llegue a cada municipio” Franklin Corlay Aguilar, secretario de Finanzas

Finalmente, Esteban Villegas Villarreal concluyó la reunión, reafirmando su compromiso por mantener un trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado y los municipios con el propósito de garantizar beneficios reales para las familias duranguenses.