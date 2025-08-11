Esteban Villegas destacó que la Feria Nacional Francisco Villa 2025 en Durango fue la más grande y concurrida.

Esto, con más de un millón 400 mil asistentes en 17 días y una derrama económica de 106 millones de pesos.

El gobernador Esteban Villegas resaltó la seguridad, calidad y proyección turística del evento, que promovió la unidad y convivencia familiar, consolidándose como la mejor feria del norte del país.

La Villista 2025: Feria de Corazón y apoyo social

Marisol Rosso lideró La Villista 2025, que permitió acceso gratuito a más de 6 mil niños de comunidades rurales.

La subasta ganadera recaudó 8 millones 800 mil pesos para apoyar a la Casa Hogar del DIF Estatal .

Con más de 200 espectáculos, incluyendo eventos culturales, deportivos, charrería, conciertos y bailes, la feria Villista 2025 superó expectativas y ofreció diversidad y calidad para todos los públicos.

El impacto turístico de La Villista 2025

La secretaria de Turismo informó que La Villista 2025 generó una ocupación hotelera promedio del 85 por ciento, con más de 150 mil visitantes y un aumento en turistas nuevos e internacionales.

Al respecto, Esteban Villegas agradeció la colaboración entre autoridades y sociedad para lograr un saldo blanco, destacando que la feria es ya un referente nacional.