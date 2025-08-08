Esteban Villegas, gobernador de Durango, dio inicio a la construcción del nuevo Hospital General de Santiago Papasquiaro, con una inversión de 400 millones de pesos.

Esta infraestructura beneficiará a más de 20 mil habitantes de la región.

Detalles del Hospital General en Santiago Papasquiaro

El Hospital General en Santiago Papasquiaro, Durango, será completamente nuevo, sin reutilizar mobiliario antiguo, y contará con:

17 consultorios.

2 quirófanos.

Área de urgencias.

Atención pediátrica.

Especialidades médicas como ginecología y cirugía.

El proyecto, que se espera concluya en diciembre de 2026, responde a deficiencias estructurales detectadas hace más de 10 años.

Esteban Villegas cumple compromiso con Santiago Papasquiaro

El gobernador Esteban Villegas reforzó su compromiso con la mejora y dignificación de los servicios públicos de salud en Santiago Papasquiaro.

En tanto, el presidente municipal celebró la obra como una esperanza largamente esperada.