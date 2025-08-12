Esteban Villegas, gobernador de Durango, entregó quirófanos de última generación, así como personal especializado al Hospital General 450.

En su mensaje, destacó que con ello es posible realizar más de mil cirugías mensuales , reduciendo notablemente los tiempos de espera desde su reciente apertura.

Ampliación del Hospital General 450

A poco más de un mes, el Hospital General 450 busca maximizar la productividad quirúrgica, por lo que se ha ampliado la consulta externa para pacientes referidos de centros de salud y otros hospitales de la ciudad.

También se sumaron diez especialistas en cardiología, medicina interna, terapia intensiva, neurocirugía y oftalmología, aumentando significativamente la capacidad del hospital.

Hospital General 450: atención en emergencias cardíacas

El Hospital 450 de Durango cuenta con la única sala funcional de hemodinamia en la capital, donde cardiólogos especializados atienden emergencias cardíacas y realizan procedimientos como colocación de marcapasos.

El trabajo conjunto de personal médico, de enfermería y administrativo garantiza un servicio eficiente y de calidad para los habitantes de Durango.