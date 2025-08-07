Con apoyo del gobernador Esteban Villegas, se rehabilitaron más de 21 mil metros cuadrados de vialidades en Gómez Palacio.

Las obras beneficiaron a colonias como Filadelfia, Fidel Velázquez, Santa Rosa y Santa Sofía, e incluyeron mejoras en drenaje y movilidad.

Reconocen vecinos a Esteban Villegas

Vecinas como Belinda Sánchez destacaron la colaboración entre Esteban Villegas y la alcaldesa Leticia Herrera.

Relataron mejoras notables en seguridad y tránsito, tras años de accidentes por el deterioro de calles en zonas como Santa Sofía.

En tanto, habitantes como María de Jesús Villegas señalaron que el entorno urbano ha mejorado visiblemente, permitiendo actividades cotidianas como caminar o ejercitarse.

Asimismo, reconocieron el valor del esfuerzo de ambos gobiernos ante problemáticas complejas.

Por último, María Auxiliadora reconoció avances en pavimentación, señaló pendientes en drenaje.

Las vecinas coincidieron en que la administración de Esteban Villegas ha atendido demandas históricas y pidieron mantener el trabajo conjunto entre Estado y Municipio.