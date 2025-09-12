Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mantuvieron un encuentro en la capital del país con el objetivo de establecer estrategias para garantizar la seguridad en la entidad.

Esteban Villegas busca fortalecer la prevención del delito

Durante la reunión, el gobernador y el secretario Omar García Harfuch acordaron generar acciones que fortalezcan la presencia de corporaciones en todas las regiones del estado para mejorar la inteligencia operativa y garantizar una mejor capacidad ante emergencias de la ciudadanía.

Villegas destacó que Durango se encuentra como una de las entidades con menor incidencia delictiva, por lo que se mantendrá el impulso a programas de prevención del delito y atención a jóvenes.

El gobernador concluyó refrendando su compromiso al trabajar de la mano con Harfuch e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar delitos y construir un entorno de paz y seguridad en Durango.