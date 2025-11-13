Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, dio a conocer que, como parte de las estrategias para impulsar el desarrollo económico de la entidad, se reactivará la mina de Atocha, una de las más emblemáticas del norte.

Esteban Villegas anuncia nueva etapa en Durango

El mandatario destacó que esta mina en Santa María del Oro volverá a operar tras un acuerdo con el empresario Bernardo Ysita, quien adquirió parte de la mina, junto a su familia.

Asimismo, dio a conocer que para la primera etapa se generarán 100 empleos directos para alcanzar la meta de más de 300 en todo el proyecto; además, de los indirectos que se generarán en la zona.

Por otra parte, destacó que la reactivación de la mina representa una nueva etapa en el desarrollo regional y en la reactivación de la economía, pues en los últimos años, la región ha enfrentado los efectos de la sequía y el cierre de la frontera con Estados Unidos.

Finalmente, Esteban Villegas señaló que las primeras operaciones para poner en marcha la mina de Atocha comenzarán en enero del 2026, dando a conocer que en los próximos meses comenzarán las contrataciones de personal.

“Son buenas noticias para cerrar el año fuerte y arrancar el próximo con todo, porque Durango va hacia arriba y así es como se construyen gigantes” Esteban Villegas, gobernador de Durango

Con estas estrategias, el gobierno de Esteban Villegas reafirma su compromiso con Durango por garantizar un desarrollo económico y regional para mejorar la calidad de vida.