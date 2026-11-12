El Gobierno Municipal de Escuinapa, municipio de Sinaloa, anunció la prohibición de venta, alamacenamiento, distribución y uso de pirotecnia.

A través de la Coordinación de Protección Civil externaron que la medida será implementada en todo el municipio y que el incumplimiento será castigado con multa y decomiso del material prohibido.

De acuerdo con el comunicado del Ayuntamiento de Escuinapa, la prohibición de pirotecnia busca prevenir accidentes entre la población, así como cuidar la convivencia armónica sin sonidos estridentes.

Escuinapa implementará acciones de vigilancia para prohibir la pirotecnia

En el escrito también se hace mención de que la medida en Escuinapa contemplará una prohibición en espacios públicos, así como en eventos y espacios privados.

Autoridades pidieron a la población, comerciantes y organizadores de eventos apegarse a esta nueva disposición para evitar las sanciones aplicables conforme a la legislación.

Pirotecnia (Cuartoscuro / Michael Balam Chan)

Para el correcto cumplimiento y apego se realizarán labores de vigilancia, patrullaje y supervisión en los distintos sectores del municipio, mismas que podrán realizarse por corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El Gobierno Municipal de Escuinapa hizo énfasis en que cualquier persona o negocio que sea sorprendido quemando, transportando o vendiendo pirotecnia se apegará a las sanciones correspondientes.

Aún se desconoce el monto monetario que tendrán las multas en caso de incumplimiento. Por lo pronto, la vigilancia se verá reforzada y el llamado a la población quedó establecido en el comunicado del ayuntamiento.