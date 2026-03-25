El senador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, fue reconocido con el Premio Lidera en la categoría Legislador del Año, distinción otorgada durante la segunda edición de estos galardones organizada por Lidera Media Group y la Revista Líderes Mexicanos.

De acuerdo con la evaluación presentada, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se posicionó como el senador más productivo de su bancada y el segundo entre todas las fuerzas políticas del Senado.

Senador Enrique Vargas gana Premio Lidera como Legislador del Año

Durante su labor legislativa, Enrique Vargas ha presentado y respaldado cerca de 130 iniciativas relacionadas con seguridad, salud, justicia, economía, medio ambiente, desarrollo urbano y protección de sectores vulnerables.

El legislador señaló que el reconocimiento representa un incentivo para continuar impulsando propuestas desde el Senado y subrayó que su trabajo ha estado enfocado en escuchar a la ciudadanía y atender problemáticas específicas. Entre los temas abordados destacan reformas en materia electoral, fortalecimiento institucional y acciones para mejorar la seguridad pública.

“Agradezco la entrega de este reconocimiento que me alienta a seguir trabajando por México, el Estado de México y mi querido Huixquilucan. Este reconocimiento refleja el compromiso que asumí con los ciudadanos que confiaron en mí acerca de ser una oposición responsable y propositiva. Presentar y adherirme a más de 130 iniciativas de ley se dice fácil, pero es el resultado de escuchar a la gente, realizar foros y mesas de diálogo con distintos sectores para conocer qué es lo que necesitan y cómo les podemos ayudar desde el Senado de la República” Enrique Vargas, senador

Según informes de actividad legislativa de la LXVI Legislatura, Vargas del Villar ha participado en más del 10% de las iniciativas presentadas por su bancada. Entre las propuestas promovidas se encuentra una reforma constitucional para garantizar la transferencia de recursos a estados y municipios mediante un fondo permanente de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.

Enrique Vargas impulsó y respaldó más de 130 iniciativas en el Senado (cortesía)

También ha impulsado modificaciones al Código Penal Federal para endurecer las sanciones contra quienes abandonen a niñas, niños y adolescentes o promuevan su reclutamiento en actividades delictivas. Asimismo, ha promovido cambios a las leyes electorales para prevenir el financiamiento del crimen organizado en procesos comiciales.

Otra de las iniciativas respaldadas busca reconocer y sancionar la violencia docente, con el fin de proteger al personal educativo y evitar vacíos legales que afecten la atención a las víctimas. Estas propuestas forman parte de una agenda orientada a fortalecer el marco jurídico y atender demandas sociales prioritarias.

El Premio Lidera reconoce el desempeño legislativo y la promoción de iniciativas relevantes durante el último año, con lo que se destacó la labor parlamentaria del senador mexiquense en temas considerados prioritarios a nivel nacional.