El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, participó en la instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, donde hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y priorizar la inversión destinada a las corporaciones policiacas del país.

Durante su intervención, el vicecoordinador del PAN, Enrique Vargas del Villar, señaló que una mayor coordinación y recursos para las policías municipales, estatales y federales permitirá mejorar la condiciones de seguridad y brindar mayor tranquilidad a las familias, mejorar las condiciones de seguridad y brindar mayor tranquilidad a las familias mexicanas.

Allá afuera los empresarios, tanto de México como del mundo, están esperando que tengamos mejor seguridad y se está trabajando en ello. Falta más coordinación entre los tres niveles de gobierno, porque la seguridad va a cambiar cuando se entienda que se tiene que invertir en el ámbito municipal, estatal y federal. Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del PAN en el Senado de la República

el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Enrique Vargas del Villar, señaló que una mayor coordinación y recursos para las policías permitirá mejorar las condiciones de seguridad. (cortesía)

Enrique Vargas reconoce cambio en la estrategia de seguridad

El vicecoordinador del PAN, Enrique Vargas del Villar, reconoció que existe un cambio en la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de México y consideró importante que desde el Poder Legislativo se impulsan acciones para fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, sostuvo que la seguridad pública debe mantenerse alejada de intereses partidistas y convertirse en una prioridad nacional para garantizar mejores condiciones de vida para las futuras generaciones.

El vicecoordinador del PAN, Enrique Vargas del Villar, afirmó que fortalecer a las corporaciones policiacas permitirá enfrentar con mayor eficacia a los grupos delictivos que afectan la tranquilidad de la población.

Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional supervisará políticas de seguridad

Por su parte, el presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Eugenio Segura Vázquez, explicó que este órgano legislativo tendrá la responsabilidad de evaluar los avances en materia de seguridad, identificar retos pendientes y contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas en esta área.

Destacó que entre las funciones de la comisión se encuentran la supervisión de estrategias implementadas por el Ejecutivo Federal, el análisis de la Agenda Nacional de Riesgos y la emisión de recomendaciones para fortalecer la seguridad nacional.

La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional es considerada uno de los principales mecanismos de control democrático y rendición de cuentas en materia de seguridad, al contar con facultades para solicitar informes al Consejo de Seguridad Nacional y al Centro Nacional de Inteligencia, además de vigilar que las acciones del Estado mexicano se desarrollen con apego a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.

Con esta instalación, la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional buscará impulsar una mayor coordinación institucional y fortalecer las capacidades de las corporaciones de seguridad para atender los desafíos que enfrenta México en esta materia.